Lol 5, cresce l’attesa: tra i favoriti c’è Geppi Cucciari

Cresce l’attesa per l’arrivo della nuova stagione di Lol 5, lo show comico di Prime Video che quest’anno avrà nel cast anche Geppi Cucciari. E sui social è già partito il toto vincitore: il suo nome è quello che sta riscontrando maggiori riscontri.

Quello della conduttrice sarda è anche uno dei nomi di maggiore spicco del cast insieme a Enrico Brignano. Con loro anche Marta Zoboli, Raul Cremona, Flora Canto, Valeria Graci, Federico Basso, Andrea Pisani e Tommy Cassi. Uno di loro succederà a Giorgio Panariello, vincitore di Lol 4.

Il programma, che verrà condotto da Alessandro Siani e Angelo Pintus, avrà come sempre solo una regola: chi ride, è fuori.

Per Cucciari un contesto diverso rispetto al solito, come ha spiegato anche in una intervista per il Corriere della Sera: “Lol è il mio momento di leggerezza, per non ridere ho tenuto il cipiglio sardonico”.

