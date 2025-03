Bilancio regionale: la Giunta approva un altro mese di esercizio provvisorio

La Giunta regionale guidata da Alessandra Todde ha anticipato i tempi e, nella riunione di questa mattina, ha dato il suo benestare al disegno di legge che prevede un’ulteriore estensione dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio regionale fino al 30 aprile 2025.

L’avvio ufficiale del quarto mese di gestione del bilancio in dodicesimi avverrà con l’approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio regionale. Nel frattempo, prosegue l’iter della Legge Finanziaria in terza commissione. Oggi, alle 12, scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Domani, la manovra dovrebbe ottenere il primo via libera dal parlamentino regionale. A quel punto, scatteranno i dieci giorni a disposizione del centrodestra per la redazione della relazione di minoranza.

La legge dovrebbe giungere in Aula il 7 o l’8 aprile. Potrebbe anche essere discussa precedentemente, ma solo se l’opposizione deciderà di rinunciare a una parte dei giorni che le spettano secondo il regolamento.

