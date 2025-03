Dramma a Sorso, infarto dopo gara di calcio: morto un 50enne

Mentre si stava dirigendo verso la sua automobile per tornare a casa, si è improvvisamente accasciato al suolo. Inutile l'intervento dei soccorsi per rianimarlo

Un uomo di cinquant’anni è deceduto la scorsa notte a Sorso, presumibilmente a causa di un infarto, subito dopo aver disputato una partita di calcio a 8 presso gli impianti sportivi de Il Borgo degli Ulivi. L’uomo ha accusato un malore nel parcheggio, dopo essere uscito dagli spogliatoi al termine dell’incontro.

Mentre si stava dirigendo verso la sua automobile per tornare a casa, si è improvvisamente accasciato al suolo. Gli amici hanno immediatamente allertato il servizio di emergenza 118, ma nonostante i tentativi disperati degli operatori di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri della Compagnia di Porto Torres, intervenuti sul luogo dell’evento, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e inviato un rapporto informativo alla Procura di Sassari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it