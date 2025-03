Ploaghe, tremendo schianto col monopattino: grave un 17enne

Grave incidente nella notte a Ploaghe, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro tra il suo monopattino e un Fiat Fiorino. L’impatto con il furgoncino è stato violentissimo e ha provocato un forte trauma cranico al giovane, che è stato immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Attualmente il 17enne si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi.

