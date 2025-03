Cagliari, 18enne rapinava ragazzini alla Marina: arrestato a Malpensa

La Squadra Mobile di Cagliari, con il supporto dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Malpensa, ha eseguito il fermo di un 18enne accusato di una lunga serie di rapine aggravate avvenute nel capoluogo sardo, in particolare nel quartiere storico della Marina. Le vittime, per lo più minorenni, venivano derubate con la minaccia di un coltello o con l’uso della violenza fisica.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei giovani derubati, hanno permesso di raccogliere prove significative contro il ragazzo. Gli investigatori hanno ricostruito 7 episodi delittuosi, 6 consumati e uno tentato, tutti commessi con la complicità di un gruppo di giovanissimi ancora in fase di identificazione. Tra le vittime figura anche una ragazza di età inferiore ai quattordici anni.

Quando la polizia ha scoperto che il sospettato stava per lasciare l’Italia per recarsi in Germania, è scattata un’operazione urgente per intercettarlo. Grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile e la Polizia di Frontiera Aeroportuale di Cagliari, il giovane è stato individuato a bordo di un volo diretto a Milano e fermato subito dopo l’atterraggio dagli agenti dello scalo di Malpensa. Il pericolo di fuga e i gravi indizi raccolti hanno reso necessario il fermo di polizia giudiziaria.

Dopo l’arresto, il 18enne è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio, dove si trova attualmente detenuto. Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Cagliari prosegue le indagini per verificare il suo coinvolgimento in ulteriori episodi criminali e per identificare gli altri membri della banda.

