Cagliari, paternità delle risorse e progetti: su Sant’Elia è scontro

A Cagliari è scontro tra maggioranza e opposizione in Consiglio Regionale sulle risorse destinate alla riqualificazione del quartiere Sant’Elia. In particolare sulla paternità si è consumato un botta e risposta anche sui social tra i consiglieri Davide Carta e Roberto Mura.

Mura, esponente di Alleanza Sardegna, ha voluto smontare quelli che ritiene i “falsi meriti” del sindaco Massimo Zedda e della sua giunta. Molto dure le sue parole sia in consiglio che sui social.

“Massimo Zedda si prende meriti non suoi sui progetti di riqualificazione di Sant’Elia, ma la realtà è ben diversa.

Il finanziamento di 20 milioni di euro dal PNRR per la rigenerazione urbana e riqualificazione di Sant’Elia è stato ottenuto nel 2022, le basi per ottenere questi fondi, sono state messe dalla precedente giunta. Zedda sta sfruttando progetti altrui per la sua propaganda elettorale, spacciandoli per propri successi. Sant’Elia merita la verità, non la manipolazione politica!”.

I 20 milioni citati da Mura, però, fanno notare dal Pd come non fossero destinati dalla giunta Truzzu alla riqualificazione dell’intero quartiere ma a singoli interventi come l’abbattimento di Viale Ferrara e alla riconfigurazione della viabilità intorno allo stadio.

Ecco perché, spiega Carta, le risorse sono state destinate a un intervento complessivo che aiuti una reale rigenerazione del quartiere.

“Abbiamo scelto di investire sulle persone, sui quartieri, sulla dignità dell’abitare. Come amministrazione comunale di Cagliari, martedì abbiamo approvato in Consiglio una variazione di bilancio decisiva, che segna un cambio di passo: 20 milioni di euro del PNRR saranno destinati alla rigenerazione urbana di Sant’Elia, attorno ai palazzi del Favero, delle Lame, degli Anelli e delle Torri. Abbiamo fatto una scelta chiara: cambiare la destinazione dei fondi voluti dalla Giunta Truzzu per il nuovo assetto del viale S. Ferrara e della viabilità di accesso al quartiere, e investirli invece sul miglioramento concreto della qualità della vita di chi a Sant’Elia ci vive ogni giorno“.

