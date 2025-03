Buggerru si candida a Borgo dei Borghi, tra i testimonial l’interista Farris

Buggerru chiede l’aiuto dei sardi per il titolo di Borgo dei Borghi. Il noto concorso Rai vedrà la partecipazione della cittadina della costa occidentale sarda, con la votazione che sarà possibile sino al 6 aprile sul su Rai.it. Si può votare solo una volta al giorno e per un massimo di 5 volte in totale.

“Vincere dipende solo da noi!” esorta la sindaca Laura Cappelli. “Solo in questo modo Buggerru potrà avere la possibilità, domenica 20 aprile, in prima serata su Rai 3, di essere nominato Borgo dei Borghi”.

E tra i testimonial d’eccezione della campagna scende in campo anche Massimiliano Farris, il vice del tecnico Simone Inzaghi all’Inter. “Buggerru è mare cristallino di Sardegna, cultura mineraria e anche montagna, dove in una gola stupenda si incastona il paese. Merita di vincere il Borgo dei Borghi”.

