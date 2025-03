La dea bendata ha posto la propria mano su Cargeghe, in provincia di Sassari, dano una buona notizia al fortunato o la fortunata.

Nel concorso di giovedì 27 marzo sono stati vinti 20mila euro grazie a un “9” centrato in un punto vendita di Piazza Santa Croce.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 990,5 milioni di euro da inizio anno.

