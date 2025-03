Eleonora Guiso: “Racconto le tradizioni sarde: per me sono quotidianità”

Un’idea nata durante il lockdown che poi è diventata un vero e proprio lavoro che contribuisce a sottolineare la bellezza e l’unicità della Sardegna. La giovanissima content creator Eleonora Guiso tramite i social racconta l’isola in modo diverso: attraverso le sue tradizioni.

Classe 2004, nativa di Sarroch, va alla ricerca delle “chicche più autentiche di ogni luogo” riuscendo a raccontare in modo efficace e coinvolgente la vera anima dell’Isola.

Come è nata l’idea di raccontare le tradizioni sarde tramite i social?

L’idea è nata qualche anno fa, quando ho aperto la mia pagina durante il periodo del lockdown, tra il 2020 e il 2021. In quei mesi, costretta a casa come tutti, guardavo i video di ragazze che raccontavano la loro quotidianità in giro per il mondo. Era un modo per evadere, per trovare stimoli nuovi. E così ho iniziato a pensare che magari anche io, un giorno, avrei potuto raccontare il mondo a modo mio. Essendo cresciuta in un’era digitale, in cui certi lavori esistevano già, l’idea di diventare content creator mi affascinava. Ho sempre viaggiato sin da piccola con i miei genitori, quindi ho cominciato a pubblicare foto di quei viaggi passati, e poi, appena si è potuto, a condividere nuove esperienze, soprattutto qui in Sardegna. Mi sono accorta presto che le persone erano molto più coinvolte quando parlavo non solo dei luoghi, ma delle tradizioni: leggende, rituali, artigianato, racconti quotidiani. Quelle cose che non si trovano sulle guide turistiche. E da lì ho deciso di concentrarmi proprio su questo: le tradizioni. È stato un passaggio naturale, che ha dato al mio progetto un’anima diversa.

Secondo te perché é importante tener vive le tradizioni?

Secondo me è importante tenerle vive, ma non per una questione puramente folkloristica. Festeggiare o portare avanti qualcosa che non senti davvero non ha senso: la tradizione dovrebbe essere qualcosa di naturale, che nasce da te, dalla tua quotidianità. Spesso non ci rendiamo neanche conto che alcuni gesti, abitudini o parole che usiamo ogni giorno fanno parte delle nostre tradizioni. Per me, tradizione è quasi un sinonimo di quotidianità: è ciò che ci distingue da un altro popolo. È normale che col tempo alcune cose cambino. Le tradizioni non devono restare per forza identiche: come cambia la società, anche loro si trasformano. Credo che il punto non sia tanto “conservarle così come sono”, ma capire come portarle avanti nel tempo, adattandole al presente senza snaturarle. E in questo, la consapevolezza e il sentirle proprie fanno tutta la differenza.

Tra l’altro dai tuoi post emerge anche il forte legame con tuo nonno. Ci puoi parlare del rapporto che hai con lui?

Io e mio nonno siamo molto legati da sempre perché ho passato tantissimo tempo con lui fin da piccola. Mi ha sempre parlato di com’era la vita prima, ma non con nostalgia: con semplicità e naturalezza. E questo atteggiamento mi ha sempre affascinata. Quello che apprezzo di più di mio nonno è che, pur essendo nato in un altro tempo, è una persona molto aperta. Ha capito sin da subito che tipo di lavoro sto facendo e mi ha sempre supportata. Non lo vede come qualcosa di strano, anche perché mio nonno è uno con cui si può parlare davvero di tutto. Ha sempre cercato di capire il mio punto di vista e questo mi ha insegnato a fare lo stesso con il suo. È anche una delle persone che mi ha più spronata a seguire il mio percorso. Ad esempio, quando a 19 anni ho deciso di partire da sola per il Messico, lui è stato il primo a dirmi: “Se senti che è giusto per te, fallo. Se tu mi dici che puoi farcela, io mi fido”. E questa fiducia mi ha dato tantissimo, perché viene da una persona che ha vissuto in un mondo molto diverso, ma che ha sempre scelto di restare curioso. Questo suo atteggiamento mi ha insegnato anche che, pur vivendo in un certo modo, si può sempre cercare di capire gli altri. Mi ha aiutato ad aprirmi alle culture del mondo, ad ascoltare senza giudicare, ad avvicinarmi a ciò che è diverso con rispetto e voglia di imparare. Ed è forse il regalo più grande che mi abbia fatto.

Invece cosa ne pensi del dibattito che è divampato in questi giorni riguardo alle usanze del Carnevale in alcuni paesi della Sardegna?

Penso sia comprensibile che alcune tradizioni possano far storcere il naso, soprattutto a chi le guarda da fuori. Non mi sento di giudicare l’opinione di chi trova certe usanze troppo forti o crude, perché capisco che possano risultare difficili da comprendere, soprattutto se non si conosce il contesto da cui nascono. Per me è fondamentale chiedersi il perché una tradizione esista, quale storia o significato ci sia dietro. Quando mi informo su culture lontane dalla mia, cerco sempre di immedesimarmi nella loro visione del mondo. Anche se magari per me una determinata usanza è incomprensibile o inaccettabile, cerco di ricordarmi che per chi la vive ha un senso, perché nasce da un contesto sociale e culturale completamente diverso. Questo non significa giustificare tutto, ma nemmeno condannare a prescindere. Il dialogo e il confronto nascono proprio quando si prova a guardare le cose con occhi diversi dai propri. E quindi sì, capisco chi si sente a disagio di fronte a certe immagini o rituali, ma penso anche che sia importante fermarsi prima di giudicare e provare a contestualizzare. Sono temi che possono far discutere, e ci sta. Ma proprio per questo serve rispetto da entrambe le parti.

Ci hai parlato poi dell’altra tua grande passione per i viaggi e in particolare per l’America Latina.

L’America Latina, e in particolare il Messico, è diventata per me una parte del mondo molto importante perché l’ho conosciuta in un momento delicato della mia vita. Stavo uscendo da un periodo difficile a livello psicologico, avevo bisogno di cambiare aria, di vedere cose nuove, di evadere un po’. Proprio in quell’anno ho conosciuto un ragazzo messicano durante il suo anno di scambio in Sardegna. È nata un’amicizia molto forte e, dopo qualche tempo, ho deciso di andarlo a trovare nella sua città, Ensenada, in Baja California. Quel viaggio mi ha aiutata tantissimo, è stato quasi terapeutico. Poi, c’è da dire che la cultura latinoamericana mi ha sempre affascinata: nonostante le difficoltà reali che vivono in molti di quei Paesi, c’è un modo di affrontare la vita che trovo incredibilmente positivo. Sono persone solari, che ridono, che trovano il bello anche nelle cose più semplici. C’è una vibrazione diversa che mi ha conquistata. Grazie a quell’esperienza ho imparato lo spagnolo, ho conosciuto tanti altri ragazzi messicani – molti dei quali vivono o hanno vissuto a Cagliari – e questo mi ha permesso di rimanere sempre in contatto con quella cultura.

Poi sei anche ritornata in Messico

L’anno dopo sono tornata in Messico, questa volta nello stato di Michoacán, per andare a trovare un’altra grande amica. Era una zona completamente diversa da quella che avevo già visitato, e ci sono andata in occasione del Día de Muertos, che è stata un’esperienza potentissima. Anche lì ho avuto la conferma che si tratta di una cultura totalmente diversa dalla nostra. Per molte persone può essere difficile capire come un momento come il giorno dei morti, che da noi è vissuto con silenzio e raccoglimento, in Messico sia invece una vera e propria festa. Eppure, nonostante fosse l’opposto di ciò a cui ero abituata, mi sono sentita incredibilmente a casa. È stato quasi familiare, come se quel modo di vivere la memoria mi appartenesse da sempre. Forse perché ormai sento un legame molto profondo con la cultura latinoamericana. Quindi sì, l’America Latina mi ha aiutato tanto, sia sul piano personale che culturale. E il legame che ho con quella parte del mondo è diventato profondo e spontaneo.

Nonostante alcune differenze che hai messo in luce, secondo te c’è qualcosa che in qualche modo può legare l’America Latina con la Sardegna?

Secondo me sì, qualcosa che lega la Sardegna e l’America Latina c’è. Magari non è qualcosa di immediatamente visibile, ma lo senti. È un legame fatto di sensazioni, di atmosfera. C’è una forte connessione con la terra, con le proprie origini, con la comunità. In entrambi i mondi ho ritrovato il valore dell’accoglienza, il rispetto per gli anziani, la forza dei racconti tramandati a voce. Anche il rapporto con il sacro ha qualcosa in comune: in Sardegna, come in molte zone dell’America Latina, la spiritualità si intreccia alla vita quotidiana, ai gesti, alle feste, ai riti. Non so se riesco a spiegarlo bene, ma quando sono lì, in certi momenti, sento qualcosa che mi ricorda casa. E mi rendo conto che succede una cosa particolare: quando lascio la Sardegna, sento di star lasciando casa. Ma succede la stessa identica cosa quando me ne vado dall’America Latina. È come se fossero due case diverse, ma entrambe mi appartenessero.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it