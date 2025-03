Cagliari, pizzicato due volte in poche ore a rubare dalle auto: arrestato

Un equipaggio della Squadra Volanti ha sorpreso un uomo questa notte mentre rovistava con fare sospetto all’interno di un’auto in sosta nei pressi di Piazza Repubblica, a Cagliari. Gli agenti lo hanno immediatamente riconosciuto, poiché poche ore prima era già stato denunciato in stato di libertà per un furto simile su un’altra vettura nei pressi di via Giolitti.

Il 46enne, italiano e senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di diversi oggetti rubati, tra cui il display di un’autoradio, vari caricabatteria, un powerbank wireless e altri effetti personali, che aveva occultato nelle tasche.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e già destinatario di un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cagliari, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato.

Dopo l’udienza di convalida, il gip ha confermato l’arresto, disponendo il trasferimento del 46enne presso la casa circondariale di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

