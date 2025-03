Forza Italia lancia Nizzi per le prossime Regionali: “Miglior candidato possibile”

Settimo Nizzi candidato alla presidenza della Regione? Per Forza Italia è il nome del futuro. A lanciare l’idea durante il congresso cittadino e provinciale a Olbia è stato il deputato Pietro Pittalis.

“Nizzi è un nostro modello, non solo per tutti i nostri sindaci, ma il migliore per la candidatura alla presidenza della Regione” ha detto Pittalis durante il congresso.

L’incontro ha offerto l’occasione per ribadire l’importanza di radicare il partito nel territorio e per lanciare un chiaro messaggio alla dirigenza nazionale. “Questa volta non possiamo sbagliare – ha detto ancora Pittalis, con riferimento alla scelta del candidato delle ultime Regionali – non accetteremo più che qualcosa o qualcuno ci venga imposto da Roma. Servono persone radicate nel territorio”.

Il senatore Maurizio Gasparri, presente all’evento, ha raccolto l’appello, sottolineando la crescita del partito in Gallura e la volontà di Forza Italia di giocare “un ruolo da protagonista in tutta la Sardegna”.

Il senatore non ha risparmiato critiche al Movimento 5 Stelle, accusandolo di incompetenza per il caso Todde. “Hanno dimostrato di essere analfabeti persino su quelle regole che invocavano, dimenticandosi di presentare perfino i requisiti minimi del mandatario elettorale”.

