Paura a Sadali, in fiamme l’abitazione di un poliziotto

A Sadali, un incendio divampato nella notte ha completamente devastato l’abitazione di un agente di polizia. Le cause del rogo, che ha interessato una casa situata in via Pascoli, sono ancora oggetto di accertamento.

I Carabinieri di Orroli, responsabili per l’area, stanno indagando per determinare se l’incendio abbia avuto origine dolosa. L’immobile distrutto dalle fiamme appartiene a un poliziotto in servizio a Tortolì, attualmente distaccato in Albania. L’agente era già stato bersaglio di atti intimidatori in passato, tra cui minacce e scritte di morte comparse nel cimitero di Tortolì.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

