Cagliari-Monza, Nicola: “Abbiamo i nostri mezzi, non serve frenesia”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani alla Unipol Domus contro il Monza di Alessandro Nesta, fischio d’inizio alle ore 15:00 e valevole per la 30a giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Sugli infortunati: “Luvumbo, Zappa hanno lavorato con noi in queste settimane, vediamo come stanno domani e decidiamo se farli giocare dal primo meno, Coman stringe i denti e io lo porto comunque”.

Sull’avversario: “Il cambio di allenatore porta un modo specifico di stare in campo, il Monza ha giovani ma anche giocatori di livello. Se è lì a lottare con noi hanno pregi ma pure cose da migliorare, la filosofia è cambiata rispetto a quando c’era Bocchetti. Giocavano a tre con due esterni, prima erano più all’uomo mentre ora lavorano più di reparto senza lasciare spazi tra le linee”.

Sul finale di stagione: “Saranno nove gare importanti, ognuno ha il suo obiettivo e sappiamo qual è il nostro, non so quale sarà la quota salvezza. Abbiamo i mezzi per farlo, la partita che viene è sempre quella più importante perché ti permette di raggiungere prima quello a cui ambisci. Non c’è atleta che non lotti per vincere e noi non siamo da meno”.

