Omicidio Francesca Deidda, il giallo del telefono: riacceso a Settembre

Si pensava che il cellulare fosse stato gettato in mare, ma a quanto pare così non è stato: il dispositivo è stato riacceso a Settembre, quando Sollai era già in carcere

Nelle ultime ore è emerso un nuovo mistero sulla morte di Francesca Deidda, la donna di San Sperate uccisa brutalmente dal marito Igor Sollai lo scorso 10 maggio.

Il giallo riguarda il cellulare della vittima, che inizialmente si credeva fosse stato gettato in mare, ma secondo gli investigatori così non è stato.

A far propendere per questa tesi vi sono due elementi: il primo, il fatto che il cellulare non sia mai stato trovato nonostante le attente ricerche; in secondo luogo, il dispositivo risulta essere stato acceso per circa 7 ore e mezza a Settembre.

Il telefono infatti si è collegato ad un ripetitore di Assemini e dietro non può esserci la mano di Sollai, che si trovava in carcere da due mesi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it