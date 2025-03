Alghero, sequestrati capi contraffatti: multe fino a 7mila euro

Nei primi due mesi dell’anno, nell’ambito delle attività antifrode all’Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, i Funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli dell’Ufficio Dogane di Sassari, insieme ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, hanno sequestrato 46 capi di abbigliamento contraffatti in 4 distinte operazioni. La merce, proveniente da Turchia, Senegal e Bangladesh via Roma Fiumicino, era nascosta nei bagagli dei passeggeri.

Ai trasgressori è stata contestata una violazione amministrativa con sanzioni da 100 a 7mila euro, oltre al sequestro della merce ai fini della confisca, in applicazione della normativa europea sulla contraffazione. La recente depenalizzazione delle violazioni per piccoli quantitativi si applica ai casi in cui l’acquirente finale introduce nel territorio nazionale beni contraffatti per uso personale, purché non superino i venti pezzi o il peso di 5 kg e non siano destinati al commercio.

Nei casi di quantitativi superiori o legati ad attività commerciale, invece, la legge prevede sanzioni più severe, con pene da uno a quattro anni di reclusione e multe da 3.500 a 35.000 euro, come stabilito dall’articolo 474 del Codice penale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it