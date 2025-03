Sassari, paura per 4 gattini incastrati: salvati dai Vigili del fuoco

Una vita da salvare è una vita da salvare. Ieri sera, intorno alle 19, i Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti in via Turati per soccorrere 4 gattini rimasti incastrati nel vano motore di un’automobile.

Dopo un’operazione delicata e paziente, la squadra è riuscita a liberarli tutti. I piccoli felini sono stati poi affidati a un’associazione per la difesa degli animali.

Un intervento che ha salvato i 4 gattini da una potenziale brutta fine, visto che non è infrequente che i felini cerchino riparo nei vani motore delle macchine, in particolare nei mesi freddi. Non è facile però accorgersene e spesso non si riesce nemmeno ad estrarli facilmente nel groviglio dei propulsori. Per questo, alcune volte, si deve ricorrere a dei veri e propri professionisti del salvataggio.

