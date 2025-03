Finanziaria, 4° esercizio provvisorio | Centrodestra: “Non accadeva dal 2013”

Il Consiglio regionale si concede un ulteriore mese, l’ultimo disponibile, per dare il via libera alla Manovra Finanziaria. Nella seduta odierna, convocata proprio nell’ultimo giorno utile per votare la proroga, è stato approvato il ricorso all’esercizio provvisorio per aprile con 27 voti a favore e 20 contrari.

Il dibattito ha anticipato le critiche che l’opposizione presenterà quando il testo del bilancio di previsione arriverà in Aula, previsto non prima dell’8 aprile. Questo ritardo è dovuto ai dieci giorni tecnici che il centrodestra utilizzerà interamente per redigere la relazione di minoranza. Il centrodestra ha subito colto l’occasione per attaccare: “Oggi è una giornata storica, ma in negativo – ha sottolineato Fausto Piga, vice capogruppo Fdi, in Aula – non accadeva dal 2013 che la Regione approvasse il bilancio ad aprile e questo rende l’idea del momento che stiamo vivendo. Non è mai accaduto che si perdesse così tanto tempo nel primo anno di legislatura – ha aggiunto -, state cincischiando, avete accumulato un ritardo allarmante e doloso. Doloso perché volevate perdere tempo”.

Solo il centrodestra ha preso la parola durante la discussione. “Vi avevamo avvisato che l’incomprensibile scelta di dare priorità alla legge sullo spoil system sanitario avrebbe avuto come esito la paralisi per altri mesi delle funzionalità della Regione – ha affermato con forza Alice Aroni, Udc -. Quella riforma sanitaria non può essere attuata senza la finanziaria approvata“. E ha aggiunto: “Il cdm ha impugnato la legge 2 del gennaio 2025 sulla assistenza territoriale perché in contrasto con l’articolo 117 della costituzione – ha incalzato -, se la prossima settimana sarà impugnata anche la riformina, avrete il record del 100% di norme sanitarie approvate e impugnate”.

“Non siamo né rassegnati, né imbarazzati”, ha replicato l’assessore del Bilancio e vice presidente della Giunta Giuseppe Meloni, respingendo le accuse. “Certo non ci rende felici dover approvare il quarto mese di esercizio provvisorio – ha spiegato nella sua replica finale – avevamo messo in contro qualche ritardo, poi l’ingorgo sull’attività legislativa ha portato qualche settimana in più”. Meloni ha ricordato la discussione sulle aree idonee e la riorganizzazione sanitaria, assicurando che “l’obiettivo dalla prossima sessione di bilancio è arrivare per tempo“. L’assessore del Pd ha poi fatto appello al senso di responsabilità del centrodestra: “Sono in corso ragionamenti su alcuni grandi temi tra maggioranza e minoranza, ma fino a oggi non sono chiusi – ha rimarcato -, questo ci ha impedito di poter evitare l’esercizio provvisorio, ma credo ci siano le condizioni perché si possa continuare il dialogo e trovare condivisione su diversi temi, e non solo il fondo unico enti locali, per poter procedere speditamente e arrivare all’approvazione della manovra”, ha concluso.

