Olbia, violenta lite degenera in un accoltellamento: 32enne denunciata

Una violenta lite tra conoscenti ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Olbia. Una donna di 32 anni è stata denunciata per lesioni gravi dopo aver accoltellato un uomo di 35 anni durante un alterco avvenuto in via Vicenza.

L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo la chiamata del 118, che ha segnalato ai militari la ferita d’arma da taglio sulla persona appena soccorsa.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il diverbio sarebbe iniziato all’interno di un bar e poi degenerato in strada. La donna, durante la colluttazione, avrebbe impugnato un coltello e sferrato due fendenti, uno dei quali ha colpito l’uomo a un fianco.

Le condizioni della vittima, fortunatamente, non sono gravi. Dalle prime indagini emergerebbe che l’aggressione sia avvenuta dopo che l’uomo è stato sorpreso mentre danneggiava l’auto dell’indagata con diversi calci.

La 32enne dovrà ora rispondere dell’accusa di lesioni gravi, mentre la posizione della vittima è al vaglio degli inquirenti.

