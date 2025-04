Cagliari premia Sabrina Piras, vincitrice ai mondiali Special Olympics 2025

L’amministrazione comunale di Cagliari ha celebrato quest’oggi a Palazzo Bacaredda Sabrina Piras, vincitrice ai Giochi mondiali invernali Special Olympics 2025. La cagliaritana, 55 anni, si è imposta nella disciplina delle racchette.

Piras fino ai cinque anni ha combattuto contro gravi problemi di deambulazione e comunicazione, ma la sua determinazione e il suo coraggio hanno fatto sì che riuscisse a compiere i suoi primi passi. Nel 2008, un’altra pesante sfida si è presentata nella sua vita con la diagnosi di cancro. Tuttavia, ha affrontato la malattia con una contagiosa gioia di vivere, riuscendo a ritrovare il sorriso.

La sua passione per lo sport l’ha portata a cimentarsi in diverse discipline, tra cui calcio, bowling, danza sportiva, nuoto. E, naturalmente, racchette da neve, unica disciplina praticabile nell’area di Cagliari, sulla spiaggia del Poetto.

La trasferta a Torino dall’8 al 15 marzo è stata un’esperienza indimenticabile, vissuta insieme alla delegazione italiana, con i familiari e i rappresentanti di Millesport a fare il tifo per lei dalle tribune.

“La vittoria di Sabrina Piras rappresenta un importante riconoscimento non solo per il suo impegno personale, ma anche per il lavoro svolto dalle associazioni e dalle istituzioni a sostegno delle persone con disabilità. Insomma, un esempio di come la perseveranza e la passione possano condurre a risultati straordinari” ha commentato il presidente del Consiglio Comunale, Marco Benucci.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it