Cagliari, sirene di mercato per Zortea: il Napoli sonda l’acquisto

Il Napoli vuole Nadir Zortea del Cagliari. Manca un mese e mezzo alla fine del campionato di Serie A, ma è questo il momento opportuno per iniziare a programmare la prossima stagione. E il club partenopeo sta lavorando per attenzionare i giocatori di maggiore interesse.

Uno di questi è appunto l’esterno del Cagliari, che quest’anno sta vivendo la stagione della crescita sotto la guida di Davide Nicola. Secondo quanto filtra da Napoli, Zortea è molto apprezzato sia dal tecnico Antonio Conte che dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Tuttomercatoweb riferisce come nel calciatore, i partenopei vedono un “nuovo Spinazzola“. Ovvero un giocatore che possa giocare a tutta fascia. Sia come riserva di Di Lorenzo e sia come esterno alto di centrocampo. E avrebbero sondato la disponibilità. Da qui all’estate potrebbero esserci le prime chiacchierate col club rossoblù.

