Grande spavento a Nuoro: scontro tra auto, una si ribalta

Intorno alle 21.00 di oggi, la 1A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta a Nuoro tra via Campania e via Piemonte, per un incidente stradale dove sono state coinvolte due Fiat panda.

Lo scontro ha fatto ribaltare una delle due auto. I due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso di Nuoro in codice giallo da due ambulanze del 118 giunte sul posto.

LA squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza il mezzi coinvolti. Sul posto anche la polizia.

