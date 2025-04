Saviano, è bufera sulle sue parole | La politica insorge: “Stereotipi e pregiudizi”

Ferma condanna da parte di diversi politici sardi per le parole dello scrittore Roberto Saviano sulle origini isolane delle bande che assaltano i portavalori

“Dichiarazioni completamente errate nei confronti del popolo sardo”. Così il consigliere regionale di Forza Italia, Piero Maieli, dopo le parole dello scrittore Roberto Saviano sugli assalti ai portavalori e in particolare sulla rapina di Livorno della scorsa settimana.

“Riteniamo doveroso esprimere la nostra ferma condanna verso ogni generalizzazione e pregiudizio” prosegue l’esponente forzista. “Non possiamo accettare che episodi criminali isolati, attribuiti a sardi con motivazioni stereotipate, vengano strumentalizzati per dipingere un’intera comunità con toni negativi”.

Sulla stessa linea il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda. “Invito lo scrittore Saviano a Desulo per uno spuntino, per mostrargli le bellezze del paese e la sua operosità, cittadino onorario il Prof.Silvio Garattini e paese di persone laboriose e oneste come i sardi e i barbaricini sanno essere”.

Duro l’intervento dell’ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais, della Lega. “Caro Saviano, fare di tutta l’erba un fascio o etichettare “Sassaresi” e “Desulesi” come clan di organizzazioni crininali, non è raccontare i fatti. Ma offendere tutti i sardi. Chieda scusa ai sardi, ai Sassaresi e Desulesi”.

