Pasqua in Sardegna, l’Isola tra le mete più ricercate d’Europa

Secondo un’analisi del portale di ricerca voli e hotel www.jetcost.it, la Sardegna si conferma una delle destinazioni più ambite sia dagli italiani che dagli europei per le imminenti festività pasquali. Le ricerche di voli e strutture ricettive nell’isola hanno registrato un incremento, rispettivamente, del 5% e dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il report evidenzia in particolare l’ottima performance di Cagliari, che ha scalato le classifiche delle preferenze internazionali. Il capoluogo sardo si posiziona infatti al decimo posto tra le città più cercate dai viaggiatori francesi, all’undicesimo per tedeschi e portoghesi, al tredicesimo per gli olandesi e gli spagnoli, e al quattordicesimo per i turisti britannici.

Complessivamente, Cagliari si attesta come la ventisettesima città più desiderata da coloro che si metteranno in viaggio nelle prossime settimane. Anche Olbia riscuote un notevole interesse, figurando all’ottavo posto tra le mete preferite dai tedeschi, al decimo per gli olandesi, all’undicesimo per i francesi e al quindicesimo per portoghesi e spagnoli.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it