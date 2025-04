Oristano, viaggiare col bus sostitutivo dalla stazione è una odissea

Da diverso tempo, viaggiare col servizio sostitutivo di Trenitalia che parte da Oristano alle 3:50 sta diventando una odissea. Lo segnalano diversi viaggiatori, stufi di una situazione decisamente paradossale.

“Partiamo tutti i giorni dal centro intermodale della stazione dei treni. C’è solo un piccolo problema: Trenitalia alle 3:30, tramite loro personale, apre la stazione per l’acquisto e la validazione dei biglietti. Ma nel momento in cui si accede al sottopasso per recarsi al centro intermodale, l’accesso è interrotto in quanto la serranda che separa “le due gestioni” apre solamente alle 5:00”.

I viaggiatori si trovano costretti a compiere un giro di 2 km per raggiungere dalla stazione il centro intermodale, raggirandolo. Chi è automunito non ha problemi. Ma chi è a piedi è costretto a procedere in una strada totalmente buia, senza lampioni. E il rischio di perdere il bus è sempre molto alto.

“Il Comune di Oristano a cosa sta pensando? Mandano una guardia giurata per aprire i cancelli alle auto che devono parcheggiare, ma non fanno aprire la serranda che mette in collegamento le due gestioni. Ma che senso ha? Tante volte ci siamo lamentati, ma non abbiamo ricevuto risposta. Così non si può più andare avanti. C’è troppa superficialità e menefreghismo”.

