Cagliari, viola il divieto di avvicinamento e colpisce un carabiniere: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 53 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, per aver violato le misure cautelari a suo carico. L’uomo, sottoposto a libertà vigilata e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, era monitorato tramite braccialetto elettronico.

L’intervento dei militari è scattato alle prime ore di questa mattina dopo una segnalazione alla Centrale Operativa che indicava la presenza del soggetto nei pressi dell’abitazione della madre, una donna di 75 anni residente in via Antonio Sanna. Nonostante le restrizioni imposte dal Gip del Tribunale di Cagliari per tutelare la vittima, l’uomo si era presentato alla porta della madre, pretendendo del denaro e violando così il provvedimento giudiziario.

Le pattuglie dell’Arma, giunte rapidamente sul posto, hanno sorpreso il 53enne ancora nei pressi dell’abitazione. Durante le operazioni di identificazione e trasferimento presso gli uffici competenti, l’uomo ha opposto resistenza e ha sferrato un violento calcio a uno dei carabinieri, causandogli lesioni di lieve entità.

Al termine delle procedure di rito, il soggetto è stato accusato di violazione delle misure di allontanamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dopo l’arresto, è stato trasferito nella casa circondariale di Uta, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

