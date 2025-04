Valerio Scanu, pace fatta con Luca Jurman: “Dopo tanto ci siamo riavvicinati”

Un rapporto conflittuale, ma da sempre accompagnato da stima reciproca. Torna il sereno tra Valerio Scanu e Luca Jurman, con il cantante sardo che sarà ospite del suo ex maestro nel talent Amici di Maria De Filippi in una diretta sui social.

“Questa sera, in compagnia del mio Maestro Luca Jurman” annuncia Scanu sulla sua pagina ufficiale. Ed è lo stesso Jurman a esprimere la propria soddisfazione per questo riavvicinamento con uno dei suoi pupilli. “Certo è passato del tempo, ma dovevamo sicuramente trovare il modo di sentirci, vederci e chiarirci” spiega l’ex vocal coach di Amici. “Dopo tutto questo ci siamo riavvicinati e Valerio ha voglia di raccontare anche a tutti voi molte cose. Orgoglioso della sua scelta ecco che gli voglio dedicare lo spazio giusto, dove poter parlare in serenità e totale libertà”.

Nel 2013 tra i due scoppiò una querelle sui social, quando Jurman si irritò per alcuni commenti sul web dei fan di Scanu, accusando l’artista sardo di non sottolineare abbastanza il lavoro fatto insieme per spegnere così le polemiche. Frasi che diedero fastidio allo stesso Scanu, così come ad altri ex pupilli del coach come Marco Carta e Alessandra Amoroso, anche loro tirati in ballo.

Tra il maestro e i suoi allievi poi calò il silenzio per anni, fino all’ultimo periodo in cui Scanu e Jurman si sono ritrovati sulle stesse posizioni per la questione “autotune”, dove entrambi hanno criticato aspramente la deriva dell’utilizzo smodato del regolatore vocale. Ora l’avvicinamento definitivo e il faccia a faccia che numerosi fan attendevano da anni.

