Valorizzazione di Porto Flavia: accordo strategico tra Iglesias e Igea

Questa mattina il Sindaco di Iglesias Mauro Usai e l’Amministratore Unico di Igea Spa, Salvatore Mattana, hanno sottoscritto due importanti contratti di comodato d’uso che rivestono una rilevanza strategica per la valorizzazione del sito minerario di Porto Flavia.

Grazie al primo accordo, il Comune di Iglesias potrà utilizzare l’ex area camper di Masua, mentre il secondo consentirà di migliorare sensibilmente l’accessibilità alla spiaggia di Masua e al sito stesso di Porto Flavia. Sarà infatti realizzato un percorso interno al cantiere Igea, utilizzabile da bus turistici e mezzi di soccorso, contribuendo così a un’efficace gestione della viabilità locale.

Per Mauro Usai, “la firma di oggi ha un valore epocale perché permetterà di costruire un piano complessivo di accessibilità e fruibilità del sito di Porto Flavia, creando nuovi parcheggi e un’area di passaggio e di sosta per i bus, migliorando così la gestione dei flussi turistici”.

Soddisfazione anche per l’Assessore alla Programmazione Daniele Reginali. “Grazie a questo accordo, il Comune potrà partecipare al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso“.

