Pirri, schianto in via Italia: auto contro la fermata del bus, ferito un giovane

Attimi di paura in via Italia a Pirri, dove lo scontro tra due auto ha portato uno dei due mezzi coinvolti a schiantarsi a pochi metri da un ragazzo che aspettava il bus

Pirri, schianto in via Italia: auto contro la fermata del bus, ferito...

Paura ieri sera a Pirri, nei pressi dei portici di via Italia. Un violento scontro tra due auto, provocato forse da una manovra azzardata di uno dei mezzi coinvolti, ha rischiato di trasformarsi in dramma.

Nell’impatto, uno dei veicoli è finito contro le sedute accanto alla fermata del bus, in un punto sempre molto frequentato. Un giovane che si trovava in attesa del pullman è stato colpito e, per pochi centimetri, non è stato travolto dall’auto.

Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione: ha riportato lievi ferite, ma è stato soccorso e medicato sul posto. Illesi, seppur spaventati, i conducenti delle due auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it