Tragedia di Cala Fighera, la sciarpa blu di Manola ritrovata dalla madre

“Ieri pomeriggio al di sopra della piattaforma di Calamosca…la sciarpa blu di Manola veniva ritrovata attorcigliata nello steccato da noi, i suoi Genitori”. Lo scrive sui social Cristina, la mamma di Manola Mascia, che con parole cariche di emozione racconta il ritrovamento di un indumento caro alla figlia scomparsa nella tragedia di Cala Fighera, a Cagliari.

“Chiedendo informazioni nelle vicinanze, venivamo a conoscenza che oltre la sciarpa c’era pure una cintura con fibbia. Sicuramente la chiusura del Cappotto nero ritrovato in mare che apparteneva a Manola” racconta ancora. “Gli effetti personali ed il cellulare di nostra figlia non sono stati ritrovati, neanche lo zainetto bianco. Chiunque avesse ritrovato qualcuno degli effetti sopracitati è pregato di mettersi in contatto con me tramite Facebook. Ringrazio tutti”.

