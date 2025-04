Cagliari, ruba una borsa dall’auto di una donna: la Polizia Locale lo incastra

Ha approfittato di un attimo di distrazione per entrare in un’auto parcheggiata in via Campania, a Cagliari, e rubare la borsa di una donna. All’interno c’erano documenti, chiavi e un bancomat, poi utilizzato per fare acquisti e prelievi di denaro. Protagonista della vicenda un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato a piede libero per furto e utilizzo indebito di strumenti di pagamento.

L’episodio risale a giovedì 3 aprile. Decisiva per le indagini è stata la segnalazione di un cittadino che ha ritrovato la borsa e l’ha consegnata alla Polizia Locale. Gli agenti sono così riusciti a risalire rapidamente alla proprietaria, che nel frattempo aveva scoperto movimenti anomali sul proprio conto: acquisti in alcuni negozi della zona e due prelievi bancomat.

Le indagini hanno portato in breve tempo all’identificazione del responsabile, già finito nei guai due mesi e mezzo fa per episodi simili, con lo stesso modus operandi. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria, mentre l’inchiesta prosegue per verificare se possa essere coinvolto in altri furti avvenuti recentemente nel quartiere.

