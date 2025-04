Settimo San Pietro, 3 auto in fiamme: i Vigili del fuoco evitano il peggio

I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti alle 00:30 circa,per l’incendio di tre autovetture in sosta in via Deledda a Settimo San Pietro.

Dalla prima segnalazione giunta alla sala operativa del Comando VVF attraverso il Nue (Numero Unico Emergenze) è stata inviata una squadra di pronto intervento della sede centrale supporta da un autobotte, per un totale di due automezzi e sette operatori che hanno spento le fiamme delimitato e messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

Nessuna persona risulta coinvolta. Si rilevano lievi danni alla facciata della struttura adiacente per irraggiamento termico delle fiamme.

