Barrali, in fiamme un capannone: Vigili del fuoco al lavoro per oltre 4 ore

Barrali, in fiamme un capannone: Vigili del fuoco al lavoro per oltre...

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Barrali. Un grosso incendio è divampato all’interno di un capannone situato in un’area rurale del territorio comunale, richiedendo l’immediato intervento di una squadra del distaccamento di Mandas.

I Vigili del fuoco sono arrivati sul posto con un’autopompa e un’autobotte di supporto. Le fiamme, che hanno interessato diverse attrezzature custodite all’interno della struttura, sono state domate dopo un lungo e complesso intervento durato oltre quattro ore.

Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause che hanno originato il rogo. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte o ferite.

