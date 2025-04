The Couple, la gaffe sulla Sardegna è virale: “Fa caldo, ma non è in Italia”

The Couple, la gaffe sulla Sardegna è virale: “Fa caldo, ma non...

Gaffe gigantesca al programma The Couple, condotto da Ilary Blasi sulle reti Mediaset. Il nuovo reality di Canale 5 ha regalato sin dalla prima puntata alcuni momenti esilaranti, con strafalcioni che hanno fatto il giro dei social.

Tra i protagonisti del debutto c’è Danilo Mileto, giovane pugliese in gara insieme al fratello Fabrizio. Ed è stato proprio lui a regalare ai social uno dei momenti più virali dello show. Durante un gioco, Danilo deve far indovinare al fratello una regione mostrata sullo schermo. L’immagine è quella della Sardegna, ma la sua descrizione lascia tutti senza parole: “Allora Fabri, è una regione in cui fa molto caldo, ma non è in Italia”.

Dallo studio parte immediata e incredula la reazione di Ilary Blasi, che lo interrompe: “Ma come non è in Italia? Certo che fa parte dell’Italia!”. In platea scoppiano risate, tra lo stupore e l’ilarità generale. Danilo, forse colto in contropiede, prova anche a giustificarsi spiegando che non aveva visto bene l’immagine a causa della presenza del fratello davanti allo schermo.

Un momento surreale che ha già fatto il giro d’Italia, Sardegna compresa.

