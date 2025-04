Nuoro, riparte chirurgia senologica: oggi prima seduta operatoria

Al San Francesco di Nuoro riparte la senologia. Quest’oggi si è svolta una seduta operatoria diretta dalla dottoressa Rita Nonnis e integrata con un chirurgo plastico e ricostruttivo e un medico anestesista.

A darne notizia è stata la Asl di competenza attraverso un comunicato sul momento che di fatto ha sancito la rinascita della struttura dipartimentale di Chirurgia senologica.

“Iniziare questa nuova esperienza lavorativa – ha affermato Rita Nonnis – mi dà molta carica, e con il nuovo gruppo di lavoro stiamo già preparando con entusiasmo un progetto che possa offrire un servizio tempestivo e di qualità alle tante donne di questo territorio che, per essere operate al seno, erano costrette a rivolgersi ad altre strutture della regione o della Penisola“.

Ha preso parola poi anche il direttore generale della Asl 3 di Nuoro, Paolo Cannas: “Questo è un giorno importante per la sanità pubblica del Nuorese, perché si riapre un percorso che ci vedrà, spero in tempi brevi, riaprire una Brest Unit capace di offrire alle donne del territorio (e non solo) un modello di assistenza focalizzato nella diagnosi (screening e diagnostica clinico-strumentale), cura e riabilitazione psicofisica delle donne affette da carcinoma mammario”.

