Choc a Olbia, donna aggredita dall’ex in un parcheggio: è grave

Attimi di paura ad Olbia dove una donna è stata picchiata dall’ex mentre usciva da un supermercato situato vicino l’aeroporto.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna aveva appena denunciato l’uomo per molestie, ma questi l’avrebbe seguita e poi aggredita poco dopo.

Intorno alle 13.30 l’uomo infatti avrebbe tentato di aprire con la forza l’auto in cui la donna si era rifugiata e quando lei ha aperto lo sportello, l’ha colpita violentemente e più volte al volto.

Sul posto è arrivato immediatamente il 118 che ha prestato i primi soccorsi, rilevando la possibile frattura del setto nasale. Oltre a loro sono giunti anche i Carabinieri che hanno dato il via alle operazioni per trarre in arresto l’uomo.

