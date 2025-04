"Per me è un onore grandissimo" ha commentato l'enologo sui social. Così l'Isola si porta a casa un altro riconoscimento dopo quello conferito alla Cantina del Rimedio di Oristano

Vinitaly, ancora premi per la Sardegna: Andrea Pala “Best Under 40”

Dopo il riconoscimento conferito alla Cantina del Rimedio di Oristano, in Sardegna arriva un altro premio dal Vinitaly e se l’è aggiudicato l’enologo Andrea Pala.

Ieri infatti è stato insignito del riconoscimento “Best Under 40” del vino italiano da parte di Forbes Italia in collaborazione con Ismea, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.

Grande gioia ovviamente per il giovane enologo che ha celebrato l’occasione anche sui social: “Per me è un onore grandissimo ricevere un riconoscimento così prestigioso. Forbes Italia e ISMEA, partner dell’iniziativa, hanno voluto valorizzare i giovani protagonisti del mondo del vino, con un premio che riconosce merito, visione e capacità di innovazione nel settore”.

“All’interno del Vinitaly – prosegue Pala – il loro intervento si è distinto come uno dei momenti centrali di riflessione sull’evoluzione della viticoltura italiana, ponendo l’accento sul ruolo delle nuove generazioni e sull’importanza dell’investimento in professionalità e competenze. Grazie davvero a tutti“.

