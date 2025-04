Deiola festeggia il rinnovo: “Pronto a dare ancora tutto me stesso”

Era un rinnovo ormai atteso da diverse settimane quello di Alessandro Deiola che dunque rimarrà “a vita” in rossoblù. Il centrocampista rossoblù infatti ha messo la firma su un contratto che lo legherà al Cagliari fino al 2029.

Subito dopo il calciatore ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club: “E’ un rinnovo che mi riempie di orgoglio e che mi fa felice per quello che rappresenta questa maglia, per il sogno che inseguivo da bambino. Sono pronto a dare ancora tutto me stesso per rappresentare al meglio questi colori e questa maglia”.

“Mi emoziona anche essendo cresciuto qui. Il fatto di non arrendermi – continua il calciatore – è sempre stato parte di me e continuo a lavorare cercando di mettermi sempre a disposizione. Dalle difficoltà ne sono e ne siamo sempre usciti. Quello che cerchiamo di spiegare ai ragazzi che arrivano è che qui si gioca per una terra o per un popolo”.

