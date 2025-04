Due allievi marescialli sardi giurano nella Scuola Sottoufficiali dell’Esercito

Due allievi marescialli sardi, Cecilia Fiorucci e Diego Brandolini, giureranno il prossimo 10 aprile nella Scuola Sottufficiali dell’Esercito Italiano di Viterbo.

Cecilia Fiorucci, 24 anni, è nata ad Alghero e laureata in tecniche di laboratorio biomedico all’Università di Sassari. Appassionata di arti marziali, ha superato il concorso del Ministero della Difesa, svolgendo poi il tirocinio nella scuola Sottoufficiali. Sta conseguendo la laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

“Il momento più emozionante è stato quando mi sono resa conto di avercela fatta e di essere entrata alla Scuola Sottufficiali. L’ho realizzato nel momento in cui il Maresciallo Ordinario mi ha messo il grado sul petto, per me in quel momento l’uniforme che indossavo aveva iniziato ufficialmente ad appartenermi, quella sarebbe stata la mia nuova vita e la svolta che avevo desiderato”.

Diego Brandolini invece ha 19 anni ed è originario di Gonnosfanadiga. Entrare nell’esercito quasi una prospettiva di famiglia, visto che il padre Fabio presta servizio nel 5° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Sassari. Diplomato in Meccatronica all’istituto Buonarroti di Guspini, è anche istruttore di 1° livello di Body Building e fitness.

“L’esperienza all’interno della Scuola Sottufficiali dell’Esercito fino ad ora è stata la più entusiasmante della mia vita, mi ha fatto comprendere che non dobbiamo dare niente per scontato, che per raggiungere grandi obiettivi dobbiamo lavorare e impegnarci ogni giorno, curando il particolare in tutto quello che facciamo”.

