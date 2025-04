Cagliari, ecco 250 nuovi monopattini | Zedda: “Avanti su mobilità sostenibile”

Parte oggi a Cagliari il nuovo servizio di noleggio per 250 monopattini in tutta la città: la società Dott si è aggiudicata l'appalto per i prossimi 3 anni

Nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing a Cagliari. La gestione è affidata all’operatore internazionale Dott, presente in numerose città italiane ed europee, che a partire da oggi metterà a disposizione della cittadinanza, dei visitatori e dei turisti 250 monopattini.

“L’Amministrazione è in prima linea per promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per le cittadine e i cittadini” dichiara il sindaco Massimo Zedda. “L’avvio del nuovo servizio di monopattini in condivisione va in questa direzione, permettendo a tante e tanti di spostarsi senza utilizzare l’auto, con un mezzo non inquinante e leggero”.

L’attivazione del servizio è il risultato di una procedura di selezione pubblica, al termine della quale Dott è stata autorizzata a operare nel territorio comunale per un periodo di 3 anni, diventando così il primo operatore internazionale di micromobilità a investire direttamente nel capoluogo sardo.

Per Vittorio Gattari, direttore delle Relazioni istituzionali di Dott, “questo investimento rafforza l’impegno di Dott nel contribuire allo sviluppo e alla mobilità sostenibile della Sardegna. Siamo già presenti anche nel vicino Comune di Quartu Sant’Elena e prevediamo ulteriori investimenti nella regione”.

Gli utenti potranno prelevare e riconsegnare i monopattini in uno dei 250 spazi sosta dedicati, dislocati strategicamente lungo le principali strade e piazze della città, individuati in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Le aree sono visibili tramite l’app Dott che si dovrà scaricare per utilizzare i mezzi dotati di un sistema di geolocalizzazione. A tutela del corretto utilizzo, viene anche richiesto di scattare una foto al termine del parcheggio.

