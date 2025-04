Carbonia, era ai domiciliari ma passeggiava in centro: nei guai un 25enne

Era agli arresti domiciliari per fatti legati a un procedimento penale in corso, ma nella serata di ieri ha deciso comunque di uscire di casa e passeggiare tranquillamente per le vie del centro. Un 25enne di Carbonia, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia per evasione.

Il giovane è stato notato dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio. Immediato il riconoscimento e il fermo: l’uomo, in palese violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare, è stato condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto per evasione.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ricondotto nuovamente presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà questa mattina presso il Tribunale di Cagliari con rito direttissimo.

