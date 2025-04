Macomer, laureata in soli due anni ma niente premio Ersu | Ira di Ugl Giovani

Il sindacato dei giovani dell'Ugl insorge contro l'Ersu di Sassari che non ha riconosciuto il premio di laurea a una studentessa che ha concluso in anticipo la triennale

Polemica a Sassari per il caso di Giorgia Cadeddu, studentessa di Macomer che ha portato a termine la triennale in Beni Culturali in soli due anni. La giovane universitaria è riuscita a chiudere tutti gli esami del ciclo con largo anticipo, ma non ha ricevuto il premio di laurea dell’Ersu.

Il cavillo burocratico è infatti la mancata iscrizione al terzo anno, requisito fondamentale per ricevere il premio dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio. Sulla questione interviene anche l’Ugl Giovani.

“Il sindacato Ugl Giovani Sardegna esprime piena solidarietà alla giovane studentessa Giorgia Cadeddu, che ha visto svalutato il suo impegno nel conseguire il titolo di laurea in Beni Culturali in soli due anni presso l’Università di Sassari, a causa dell’esclusione dal premio di laurea da parte dell’Ersu” si legge in una nota del segretario Nicola Schirru.

“Il caso di Giorgia Cadeddu evidenzia una realtà che troppo spesso penalizza gli studenti più meritevoli, quei giovani che, con impegno e sacrificio, riescono a concludere i propri studi con un anticipo significativo rispetto alla durata prevista”. Per Schirru “è inconcepibile che, in un sistema che dovrebbe premiare la meritocrazia, la tempistica di iscrizione al terzo anno possa rappresentare un criterio discriminante per l’assegnazione di un premio che spetta di diritto a tutti coloro che conseguono il titolo di laurea”.

Per il sindacato bisogna “rivedere i criteri di attribuzione dei premi di laurea”, affinché “venga dato il giusto valore al talento e all’impegno degli studenti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it