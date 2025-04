Secondo le ricostruzioni sarebbe stato usato anche un liquidi infiammabile per favorire il divampare dell'incendio. A dare l'allarme sono stati i vicini

Terrore a Olbia, incendio in una casa: si pensa al dolo

Momenti di timore a Olbia per un attentato incendiario verificatosi contro una casa localizzata in via Piccini. Alcune persone del luogo intorno alle 6 hanno notato fumo e fiamme e allora hanno deciso di chiamare immediatamente i soccorsi.

Il fuoco ha causato ingenti danni e secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata usato un liquido infiammabile per favorire il divampare dell’incendio.

Fortunatamente, i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto per tempo e sono riusciti a domare le fiamme, evitando che si espandessero agli edifici vicini. Sul luogo sono poi giunti anche i Carabinieri che hanno dato il via alle indagini per cercare di risalire al colpevole.

