Grande dolore a Carbonia: addio ad un bimbo di 9 anni

Un bambino di 9 anni ha perso la vita nel sonno a Carbonia: la comunità è stata scossa dal grande dolore di prima mattina, portando il proprio cordoglio sui social e rendendo il dramma vissuto dal piccolo Simone.

Secondo una prima ricostruzione, la madre avrebbe raggiunto il piccolo in camera. Ma quando ha provato a svegliarlo, si è accorta che non stava respirando. I soccorsi del 118 sono arrivati nel più breve tempo possibile e a lungo sono durati i tentativi di rianimazione. Ma non c’è stato nulla da fare. Nei prossimi giorni ci saranno gli accertamenti necessari per definire i motivi che hanno portato al decesso.

Intanto sui social le due società di calcio locali si sono unite attorno alla famiglia del piccolo.

“L’Astra Calcio è vicina in questo terribile momento a Germano, Marcella , Marco e a tutta la famiglia. Ciao Simone splendido bambino”.

“Non oso pensare al dolore che sta provando e a quello dei suoi genitori. Il mio lo conosco, l’ho già provato con Bea e speravo di non doverne più affrontare di simili. Anche allora era mattina presto. Invece … A nome mio, dello Staff Dirigenziale e Tecnico della ASD Sulcis Atletica Carbonia, degli atleti, amici e compagni di Società, ancora increduli, siamo vicini a Marco, a Germano e Marcella in questo momento dolorosissimo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it