Prontamente soccorso, Manca è stato trasportato all'ospedale San Martino di Oristano per le cure. La situazione però si è aggravata ed è stato necessario il trasferimento a Sassari

Tramatza, allevatore disarcionato dal cavallo: è in coma farmacologico

Un allevatore di Tramatza di 58 anni, Ernesto Manca, è ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari in coma farmacologico in seguito ad un grave incidente avvenuto martedì 8 aprile.

Secondo quanto emerso, l’uomo era in sella al proprio cavallo nell’azienda di famiglia quando sarebbe stato sbalzato via, disarcionato e trascinato per diverse decine di metri dall’animale.

Prontamente soccorso, Manca è stato trasportato all’ospedale San Martino di Oristano per le cure. La situazione però si è aggravata ed è stato necessario il trasferimento a Sassari. Le sue condizioni sono monitorate dai medici del nosocomio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it