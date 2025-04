Barella: “Avete esaudito il mio sogno” | Giulini gli regala la medaglia

Anche Nicolò Barella, centrocampista sardo dell’Inter, era presente nelle tribune dell’Arena Civica Gianni Brera per la finale della Coppa Italia Primavera che ha visto trionfare il “suo” Cagliari ai danni del Milan per 3-0.

Barella, a fine gara, ha voluto congratularsi con i giovani rossoblù per aver portato in Sardegna la Coppa Italia per la prima volta nella storia del club isolano: “Avete fatto la storia. Io ci ho provato tanti anni, ma uscivo un po’ prima, ovvero agli ottavi. Sono contento per tutti voi, avete esaudito un mio sogno, quello di vincere un trofeo con questa maglia”.

Discorso alla presenza del presidente del Cagliari Tommaso Giulini che per ringraziare Barella delle belle parole d’affetto ha deciso di regalare anche a lui la medaglia per la vittoria del trofeo.

