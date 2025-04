Gonnosfanadiga, lavoratori senza formazione sicurezza: titolare denunciato

All’esito delle verifiche, oltre alla denuncia alla Procura, si sono aggiunte ammende per un importo complessivo di 3.701,97 euro

Nella mattinata odierna, a conclusione di una mirata attività ispettiva condotta presso un bar di Gonnosfanadiga, i militari del NIL hanno deferito in stato di libertà un 63enne del luogo, socio amministratore dell’attività, ritenuto responsabile di gravi irregolarità nella gestione degli obblighi di sicurezza aziendale.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di appurare che il titolare non aveva garantito ai propri dipendenti una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dalla normativa vigente. Un’omissione che, oltre a rappresentare una violazione di legge, mette a rischio concreto l’incolumità dei lavoratori quotidianamente impiegati nell’esercizio.

All’esito delle verifiche, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, nei confronti dell’amministratore sono state elevate ammende per un importo complessivo di 3.701,97 euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it