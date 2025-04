Geppi Cucciari, a Milano una pizza per omaggiarla: “Bella e sarda come te”

Geppi Cucciari, a Milano una pizza per omaggiarla: “Bella e sarda come...

Una pizza dedicata a Geppi Cucciari. A inventare una particolarissima versione tutta sarda del piatto più goloso d’Italia è stata PizzAut, la nota pizzeria di Nico Acampora a Cassina de’ Pecchi, nell’hinterland di Milano, frequentatissima dalle personalità dello spettacolo e dove lavorano ragazzi e ragazze autistici.

A spiegare la composizione è lo stesso Acampora. “Base bianca, una mozzarella fior di latte, poi sopra dei pezzi di porceddu sardo, una cipolla caramellata, scaglie di pecorino dop sardo e una goccia di miele ad amalgamare il tutto”.

Una scelta degli ingredienti che vuole richiamare il carattere della showgirl sarda. “Geppi, l’abbiamo fatta bella come te, buona come te, creativa come te. Straordinariamente originale come te e, soprattutto, sarda”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PizzAut (@pizzaut_official)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it