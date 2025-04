L’Onms contro i ricorsi per i tifosi: “Inquietanti” | Dura replica del Cagliari

Durissima presa di posizione del Cagliari Calcio contro le accuse del presidente dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive sui ricorsi al Tar per i tifosi

Scontro tra il Cagliari Calcio e il presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. A scatenare un polverone sono le dichiarazioni del presidente dell’organo Maurizio Improta, che nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport ha definito “inquietante” la “pioggia di ricorsi che partono” contro i provvedimenti di divieto delle trasferte.

Una dichiarazione su cui il Cagliari si è sentito chiamato in ballo e il club sardo non ha esitato a replicare attraverso una nota. “C’è rammarico nel leggere le dichiarazioni” scrive la società rossoblù.

“Il Cagliari Calcio è di recente intervenuto con un ricorso al Tar per tutelare le ragioni di oltre un milione e mezzo di cittadini residenti in Sardegna, ingiustamente privati del diritto di seguire la propria squadra del cuore ad Empoli senza motivo: a meno che non si voglia sostenere che tutti i sardi siano facinorosi e violenti”.

“D’altra parte l’accoglimento in sede giudiziaria del ricorso e la mancanza di qualsiasi turbativa per l’ordine pubblico durante e dopo la gara Empoli-Cagliari dimostrano che le previsioni di disordini erano non fondate“.

Il Cagliari precisa anche di aver “sempre sostenuto le ragioni delle Istituzioni e continuerà a farlo”, ma “è arrivato il momento di ripensare un sistema che a volte, senza una reale necessità, adotta restrizioni generalizzate che penalizzano milioni di cittadini”. E conclude: “Sarebbe davvero utile che il Ministero dell’interno decidesse di fare un passo avanti per aggiornarlo”.

