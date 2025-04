Quartu, fine della querelle con il Cagliari Calcio per Is Arenas: c’è l’accordo

Il Comune di Quartu Sant'Elena e il Cagliari Calcio hanno raggiunto un accordo sul lunghissimo contenzioso riguardante lo stadio di Is Arenas

Accordo tra il Comune di Quartu Sant’Elena e il Cagliari Calcio. Si chiude così, definitivamente, il contenzioso relativo allo stadio Is Arenas dopo 12 anni di peripezie giudiziarie.

Tutto iniziò con la stipula di una convenzione nel maggio 2013 con la quale il Comune di Quartu concesse al Cagliari l’area del vecchio stadio comunale per ospitare le partite dei rossoblù. Da qui un’indagine giudiziaria e il via alla battaglia legale tra l’amministrazione e il club, mentre lo stadio funzionò solo per poco tempo.

Le strutture posizionate in quell’area furono poi portate a Cagliari per dar vita all’attuale Unipol Domus, mentre nelle aule dei tribunali si proseguiva con il contenzioso.

“L’esito del giudizio sarebbe stato di certo pesante per la parte che sarebbe risultata soccombente” spiega il club di Giulini in una nota. “Per evitarlo si è arrivati ad un accordo transattivo che vede il Cagliari Calcio e il Comune di Quartu Sant’Elena rinunciare alle vicendevoli pretese risarcitorie. Al contempo, come gesto di attenzione verso la comunità quartese il Cagliari si è impegnato a mettere a disposizione una somma che dovrebbe contribuire al riavvio delle attività sportive sull’area che un tempo ospitava lo stadio comunale”.

Il Comune di Quartu Sant’Elena è stato assistito dall’avvocato Enrico Salone, il Cagliari Calcio dall’avvocato Giorgio Altieri di Tonucci & Partners.

