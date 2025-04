Vergogna a Sassari, imbrattati i manifesti dedicati a Sant’Efisio

Atti vandalici contro la promozione di Sant’Efisio a Sassari. Alcuni manifesti istituzionali che pubblicizzano l’imminente festa identitaria cagliaritana, in programma dal 1° al 4 maggio, sono stati imbrattati con scritte offensive.

Uno o più individui non identificati hanno insultato il capoluogo sardo, associando l’offesa al termine “ebrei” e a disegni di natura oscena sul manifesto situato in via Solari nel quartiere di Latte Dolce.

In un’altra zona della città, in via Savoia, un messaggio simile è stato disegnato su un manifesto di dimensioni più ridotte, distribuito in più copie.

